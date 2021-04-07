На встрече Эрдогана с лидерами ЕС не хватило стульев для фотосессии

Анкара, 7 апреля. Фотографии со встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с представителями Евросоюза выложили в Сеть. Многие пользователи обратили внимание на нехватку мебели.

Эрдогану пришлось фотографироваться стоя вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем. На встрече трех лидеров в помещении было только два стула. Источник в Администрации президента Турции в разговоре с журналистами предположил, что высокопоставленные лица провели совещание в другом зале.

«Возможно, фотографирование было в одной комнате, где стояли флаги, а переговоры проходили в другой», — сказал собеседник.

Ранее турецкая оппозиция назвала Реджепа Эрдогана самым дорогим президентом в мире.