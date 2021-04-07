Минсельхоз не видит причин для резкого роста цен на продукты в России

Москва, 7 апреля. Ситуация на российском продовольственном рынке остается стабильной, причин для роста цен нет, следует из сообщения Министерства сельского хозяйства РФ.

Мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продуктов осуществляется министерством на постоянной основе. В сообщении отмечается, что новые механизмы поддержки предприятий в сфере птицеводства, разработанные в ведомстве, будут способствовать снижению цен на продукцию. Среди прочего увеличена максимальная сумма льготного краткосрочного кредита, который может оформить один заемщик для компании в отрасли — с 1 млрд рублей до 1,5 млрд рублей, пишет ТАСС.

Кроме того, предприятия, пострадавшие от высокопатогенного гриппа птиц могут пролонгировать льготный инвесткредит на срок до 12 лет. Также введены краткосрочные ссуды животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот.

Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы сообщила о старте проверок среди крупных производителей куриных яиц и мяса птицы на фоне информации о росте цен, поступивших в службу. Кроме того, будут проведены камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен.

В марте было зафиксировано увеличение стоимости мясопродуктов, в том числе на мясо кур (на 7,2 %), баранину (на 5,0%), куриные окорочка (на 4,4%) и кулинарные изделия из птицы (на 2,4%), приводит «ФедералПресс» данные Росстата.