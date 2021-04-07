В параде Победы в Заполярье впервые примут участие «Тигры»

Мурманск, 7 апреля. День Победы отметят и жители Заполярья. В параде Победы в Мурманске военные задействуют свыше 70 единиц военной техники.

Парад пройдет в Североморске и Мурманске, в нем примут участие свыше тысячи военнослужащих. Гвоздем программы традиционно станут танки Т-34 и комплексы «Панцирь», но в этом году шествие разнообразят ретроавтомобили, мотоциклы послевоенного периода и не только, сообщил телеканал «Звезда».

Шествие откроют мобильные комплексы радиосвязи «Тигры», они поступили в Северный флот в конце 2020 года. Одним из водителей «Тигра» станет Евгений Череменев, для него День Победы станет волнительным событием, поскольку он впервые принимает участие в параде и посвятит марш своему прадеду, который погиб на войне в 1943 году.

«Очень гордое событие в жизни каждого военнослужащего. Это добавляет уверенности в своих силах. И это память о тех событиях, которые происходили 76 лет назад», — поделился с журналистами Череменев.

Репетировать шествие военнослужащие будут еще две недели. После они совершат марш-бросок в Мурманск и приступят к уже генеральной репетиции парада Победы.

Накануне стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение всем должностным лицам не допустить распространения COVID-19 в войсках при подготовке и проведении парада в честь 9 Мая в Москве.