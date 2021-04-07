Компания Intel презентовала новую платформу для data-центров

Вашингтон, 7 апреля. Новую высокопроизводительную платформу для data-центров презентовала корпорация Intel. Она оптимизирована для работы с широким диапазоном рабочих нагрузок.

Основу платформы для обработки данных представляет масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon третьего поколения с кодовым названием Ice Lake. Также для нее использовали технологии искусственного интеллекта.

«Наша платформа Intel Xeon Scalable 3-го поколения является самой гибкой и производительной в нашей истории, разработанной для различных рабочих нагрузок от облака до сети и периферии», — сообщил генеральный менеджер подразделения Data Platforms Group Intel Навин Шеной.

Компания Intel показала возможности ключевого десктопного процессора Core i9-11900K. Презентация состоялась во время мероприятия в формате онлайн, проведенного в рамках выставки CES 2021.

Пользователи встревожены фактом того, что новые процессоры корпорации Intel будут перегреваться. Заявляется, что при полной нагрузке они могут нагреваться до 98 градусов, пишет «Ридус».