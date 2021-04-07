Педиатр заявил о сокращении числа случаев тяжелых болезней у детей в Москве

Москва, 7 апреля. Дети из российской столицы стали реже болеть тяжелыми формами заболеваний почек, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и нервной системы.

Об этом заявил главный внештатный специалист педиатр, главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ» Исмаил Османов. Медик отметил, что уменьшение количества случаев тяжелых заболеваний у детей обусловлено высоким уровнем оказания медпомощи.

«И чем раньше мы выявим, тем эффективнее будет лечение и исход заболевания», — отметил Османов в интервью для РИА Новости.

У пациентов детских медучреждений врачи чаще всего выявляют заболевания верхних дыхательных путей, заболевания желудочно-кишечного тракта и различные травмы. К тому же увеличивается сопровождающийся ожирением метаболический синдром.

Известно, что лишний вес имеет каждый пятый российский школьник. Об этом заявил эксперт по питанию Дмитрий Никитюк. Недобор веса наблюдается у 5% учащихся учреждений среднего образования. За последнее время этот показатель уменьшился в три раза.