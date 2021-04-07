Глава МИД РФ допустил участие Евросоюза в Большом евразийском партнерстве

Исламабад, 7 апреля. Большое евразийское партнерство открыто для всех государств континента, в том числе для стран Евросоюза. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию.

По его словам, продвижением объединительной повестки дня служит инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства. Принять участие могут все государства континента, в том числе члены Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Евросоюза.

Лавров подчеркнул, что реализация инициативы позволит укрепить взаимосвязанность, повысить конкурентоспособность участников и построить общеконтинентальную стабильность.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров передал премьер-министру Индии Нарендру Моди послание от Владимира Путина.