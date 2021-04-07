Украинские радикалы атаковали символ BLM в Киеве — Манделе досталось за расизм

Начало жесткого локдауна в украинской столице местные радикалы отметили по-своему — они разрисовали красной краской один из самых заметных муралов в центре Киева. Он посвящен легендарному Нельсону Манделе, главному борцу за права чернокожих. И власти города, и местные СМИ предпочли не заметить этот акт вандализма, передает корреспондент ФАН на Украине.

Вообще-то муралы в Киеве — объект крайне бережного отношения со стороны как городских властей, так и самих киевлян. Здесь ими гордятся, их показывают гостям города и иностранцам, даже периодически обновляют свежими красками. Это логично — в стране, где объекты исторической застройки десятилетиями приходят в запустение, а новые достопримечательности строятся годами, картины на брандмауэрах домов — самое простое и доступное средство обновления облика города.

В тех редких случаях, когда хулиганы или особо ретивые коммунальщики портили мурал, инцидент сразу же попадал в фокус всех местных массмедиа, его комментировали чиновники киевской горадминистрации, силовики и т. д. В конце концов настенную картину обычно восстанавливали за городской счет. Инцидент, произошедший на днях в центре украинской столицы, стал исключением из правил.

Члены ультраправой организации «Культурное сообщество «Авангард» зарисовали в самом центре Киева мурал с изображением легендарного активиста борьбы за права человека — Нельсона Манделы. Для этого они использовали огнетушитель, заряженный красной краской. Впрочем, его заряда не хватило на то, чтобы полностью закрасить лицо Манделы, поэтому портрет оказался испорченным лишь частично.

Нацисты из «Авангарда» разместили в интернете видео своей «работы», а также раскидали листовки по улице Большой Васильковской, на которой и находится мурал с Манделой. В тексте листовок они «заклеймили» покойного активиста тем, что он был «коммунистом» и «ярым расистом». Это, кстати, выдало реальный уровень образованности неонацистов из «культурного сообщества».

Весь мир знает Нельсона Манделу как самого известного борца против расизма в мире. Отстаивая идею равенства белых и черных и осуждая апартеид, он просидел 27 лет в южноафриканской тюрьме. Выйдя из нее, он стал национальным героем, лауреатом Нобелевской премии и избирался президентом ЮАР с 1994 по 1999 год.

Но неонацисты, конечно, не знали всего этого. А самое печальное то, что ни горадминистрация Киева, ни крупные украинские массмедиа акта вандализма словно не заметили. Информацию об атаке ультраправых на Манделу разместил всего один местный информационный портал и два Telegram-канала. По мнению экспертов, ни власти, ни украинские журналисты не захотели связываться с радикалами, которые находятся под прямой опекой западных партнеров, в первую очередь Посольства США в Киеве.

По данным украинских СМИ, «Культурное сообщество «Авангард» — часть системы «азовского движения». В это нацистское сообщество входят полк «Азов», партия «Национальный корпус», группировки «Национальные дружины», «Центурия», «Ветеранское братство» и ряд более мелких организаций. Всю систему подготовки неонацистов напрямую курирует Министерство внутренних дел Украины во главе с Арсеном Аваковым.

Как указывают местные политологи, ячейки типа «Авангарда» объединяют совсем юных, начинающих радикалов, являясь для них своеобразной «школой неонацизма». Отсюда — и уровень «подвигов», которые им доверяют старшие наставники. Понятно и нарочитое невнимание к этому инциденту как со стороны полиции, так и со стороны столичных властей.

По впечатлениям ФАН, рядовые киевляне тоже не сильно расстроились из-за последствий инцидента. На вопрос «Почему радикалы атаковали именно Нельсона Манделу?» горожане интересовались: кто это вообще такой, как сильно нападение подорвало его здоровье и даже — в какую из городских больниц отвезли этого человека со странным именем? Узнав, что ущерб нанесен всего лишь муралу в центре города, они пожимали плечами и шли по своим делам. При нынешнем уровне насилия в украинском обществе и тех ежедневных опасностях, которые грозят украинцам на улицах Киева, порча настенной картины для них — слишком незначительный инцидент.