Александр Буйнов пошутил над пунктуационной ошибкой Меладзе

Москва, 7 апреля. Известный российский певец, актер и продюсер Валерий Меладзе опубликовал в Instagram пост, посвященный своему участию в составе жюри конкурса вокалистов «Яны Мон».

Запись всего за день набрала свыше 18 тысяч лайков и сотни комментариев. Одна из пользовательниц заметила, что Меладзе допустил пунктуационную ошибку. Композитор отреагировал на ее комментарий и тут же внес исправления в пост.

«На днях я был членом жюри конкурса вокалистов «Яны Мон», проходившего в Уфе. Моей строгости хватило ненадолго», — написал артист.

Однако певец Александр Буйнов не смог пройти мимо забавного казуса с пунктуационной ошибкой и дружески пошутил над Меладзе. Артист уверен, что Валерий может не только говорить, но и писать с акцентом.

«Грузинам можно! И еще писать с акцентом!» —посмеялся исполнитель.

Вероятно, Меладзе задела шутка Буйнова, он не стал ничего отвечать коллеге. Продюсер предпочел проигнорировать это замечание, пишет 360tv.ru.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе и экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева ждут третьего ребенка. У звездной пары уже есть двое сыновей: 17-летний Константин и 6-летний Лука. По слухам, супруги ждут еще одного мальчика.