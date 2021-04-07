Правительство Йемена готово провести обмен военнопленными с хуситами

Сана, 7 апреля. Правительство Йемена в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан объявило о готовности провести обмен пленными с хуситами по принципу «всех на всех». Об этом в своем Twitter сообщил глава правительственной делегации по делам военнопленных Хади Хидж. Ранее с аналогичным предложением выступил лидер движения «Ансар Аллах» (хуситов) Мухаммад Али аль-Хуси, назвав проблему пленных «исключительно гуманитарным вопросом, в котором нельзя делить людей по какому-либо признаку».

В последние недели в Йемене вновь обострилась ситуация на линиях соприкосновения между повстанческими отрядами хуситов и силами правительственных войск. Столкновения происходят в провинциях Мариб, Таиз, Аль-Ходейда и Ад-Даиль.