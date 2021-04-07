Попытки снижения цен на яйца вызвали споры в Саратовской области

Саратов, 7 апреля. В региональном правительстве прошло совещание, посвященное резкому росту цен на куриные яйца. Ранее многие жители области возмутились тем, что яйца сорта C1 продаются по 100 рублей за десяток.



Итогом встречи чиновников с руководителями птицефабрик и торговых сетей стало обещание понизить цены только на яйца сорта C1 в упаковках по 20 штук. Данное решение вряд ли устроит население, что отметил мерчандайзер одной из торговых сетей Валерия Ф.

«Подавляющее число производителей продает яйца в упаковках по 10 штук. У нас в сети, по-моему, только один вид яиц продается в формате по 20 штук. Поэтому вряд ли кто-то будет доволен. Выглядит, как откровенное решение «для галочки». Вопрос явно не закрыт», — резюмировала Валерия.

Ранее саратовский министр здравоохранения рассказал, как мотивирует кур нести яйца. Олег Костин регулярно дает советы птицеводам.