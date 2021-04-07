Рабочий из Пензы разбился насмерть после падения в шахту лифта

Пенза, 7 апреля. При строительстве многоквартирного дома 39-летний бетонщик угодил в неогороженную шахту лифта, находясь на седьмом этаже. Пролетев почти 20 метров вниз, он получил несовместимые с жизнью травмы. О происшествии сообщили в пресс-службе Следственного комитета Пензенской области.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел 29 марта на улице Измайлова. Работники подрядчика осуществляли заливку монолитного каркаса корпуса сооружения. При проведении работ бетонщик оступился и упал в шахту, которая не была огорожена должным образом. Пострадавший был доставлен в медучреждение, однако вскоре он скончался.

«Было возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины при выполнении работ на строительном объекте. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее ФАН сообщал, что ученица одной из пензенских школ пырнула ножом сверстника посреди перемены. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.