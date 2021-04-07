Sohu: ВКС РФ обозначили над Белоруссией «красную линию» для НАТО

Пекин, 7 апреля. Военное партнерство между Россией и Белоруссией продолжает укрепляться на фоне растущей агрессии Североатлантического альянса в Европе.

Об этом пишут обозреватели китайского Sohu, пересказ публикации представляет «ПолитРоссия». Авторы издания уверены, что на восточноевропейском направлении только Белоруссия является надежным союзником РФ и способна сопротивляться давлению со стороны Запада.

Sohu напоминает о недавнем эпизоде совместных российско-белорусских учений с символическим названием «Славянское братство», во время которого два стратегических ракетоносца ВКС РФ Ту-160 совершили полет вдоль линии границы двух стран. По мнению китайских обозревателей, таким образом РФ обозначила свою защиту союзника от Альянса.

«По сути, Россия прочертила в небе над Белоруссией “красную линию” для НАТО», — полагают авторы Sohu.

Ранее сообщалось, что истребительная авиация НАТО совершила десятки вылетов для «перехвата самолетов Воздушно-космических сил РФ» в районе Северной Атлантики и Балтийского моря.