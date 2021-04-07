Российский теплоход «Порт Мэй» задержан на Камчатке из-за невыплаты зарплаты морякам

Петропавловск-Камчатский, 7 апреля. Компания «Вип Строй Холдинг» задолжала экипажу судна «Порт Мэй» более 1,8 млн рублей. По данному делу проводится процессуальная проверка.

Судно «Порт Мэй», которое должно было выйти в город Находка Приморского края с пустыми контейнерами на борту, стоит на внутреннем рейде в заливе Корф на севере Камчатки, сообщает председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. По его словам, морякам в течение трех месяцев не выплачивают зарплату, а запасов провизии и топлива хватит лишь на несколько дней.

Общая сумма задолженности владельцев теплохода из ООО «Вип Строй Холдинг» составляет 1,85 млн рублей. Суханов порекомендовал экипажу не покидать залив до погашения долгов, а также сообщил о проведении процессуальной проверки по делу о невыплате заработной платы.

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