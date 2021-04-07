GTA Penza City: пензенцы сняли пародию на арест Белозерцева в стиле компьютерной игры

Пенза, 7 апреля. Арест экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сподвиг молодых жителей города снять на эту тему забавный видеоролик в стиле известной компьютерной игры GTA San Andreas. Творчество пензенцев оценили тысячи пользователей соцсетей.

Действия короткометражки разворачиваются на площади Ленина напротив здания областного правительства. В роли главного героя выступает Иван Белозерцев, облаченный в маску грабителя. После того как персонаж подходит к сооружению, его счет пополняется, а вокруг раздаются звуки полицейских радиостанций. В конце видеоролика арестованный герой оказывается у здания Управления МВД России по городу Пензе.

Говоря о продаже бордюров и портретов герои видеоролика намекают на громкие скандалы, связанные с деятельностью бывшего губернатора. Так, например, во время управления регионом Иваном Белозерцевым на улицах областного центра неоднократно производилась замена придорожных бордюров и тротуарной плитки, причем даже прошлогодние бетонные блоки подвергались регулярному обновлению. Шутка про портреты является отсылкой к нашумевшей истории об одной из пензенских школ, где родителей учеников просили скинуться на покупку обрамленных фотографий главы региона.

Напомним, что 21 марта 2021 года Иван Белозерцев был задержан за крупную взятку. При обыске в его доме нашли около полумиллиарда рублей наличными, коллекцию дорогих часов, а также целый арсенал оружия.