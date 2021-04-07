Молодой мужчина погиб под колесами поезда в Пензе

Пенза, 7 апреля. Житель областного центра угодил под железнодорожный состав при переходе путей в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте. О происшествии ФАН сообщила инспектор Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Нина Агарева.

«На перегоне между станциями Пенза-3 и Пенза-4 был обнаружен труп мужчины. Материалы дела переданы в Следственный комитет на транспорте», — уточнила собеседница.

Подробностями трагедии с ФАН поделился старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России подполковник юстиции Дмитрий Захаров.

«6 апреля в 4:20 утра на 267-м километре перегона станций Пенза-3 и Пенза-4 был смертельно травмирован железнодорожным составом 36-летний местный житель. Приволжским следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка», — рассказал он.

О подобном случае в Пензенской области ФАН писал ранее. Тогда житель города Заречного не обратил внимание на приближающийся поезд и принялся переходить железнодорожные пути. Удар многотонной машины не оставил мужчине шансов на выживание.