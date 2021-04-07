Курс евро взлетел выше 92 рублей

Москва, 7 апреля. Курс европейской валюты увеличился в среду, как стало известно из информации Московской биржи.

Евро подорожал выше 92 рублей в ходе торгов 7 апреля. Эту отметку стоимость валюты не превышала с 1 февраля 2021 года, пишет ТАСС.

По состоянию на 09:33 по московскому времени, стоимость европейской валюты прибавляла 0,31%. Евро достигал отметки в 92,02 рубля. Курс доллара при этом рос на 0,24%, до 77,45 рубля.

Финансовый аналитик Вадим Иосуб ранее оценил реакцию валютного рынка на заявление замглавы МИД России Александра Панкина, который выразил сомнения в надежности доллара. Слова высокопоставленного чиновника оказали краткосрочное влияние на курс валют, сообщил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей. По его мнению, впоследствии влиять на ситуацию на валютном рынке будут принимаемые политические решения.