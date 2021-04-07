СК РФ расследует загадочную смерть 20-летнего пензенца, найденного в ручье

Пенза, 7 апреля. На найденном в ручье теле 20-летнего жителя Пензы отсутствуют какие-либо повреждения. Предварительными результатами оперативной проверки поделились в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как стало известно ФАН, молодой человек был объявлен пропавшим 3 апреля. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщила мать.

«Тело разыскиваемого обнаружено в ручье на участке местности по улице Гагарина в городе Пензе. В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле погибшего не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователями Октябрьского района города Пензы проводится комплекс мероприятий, призванных установить обстоятельства смерти юноши.

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