Отходы из Италии отравляют жизнь тунисцам

Тунис, 6 апреля. Более 200 контейнеров с мусором из Италии с прошлого года стоят в порту города Сус. По документам груз проходил как пластиковые отходы. Тунисская компания Soreplast должна была переработать содержимое и отправить обратно в Италию. При проверке контейнеры оказались заполнены трудноперерабатываемыми бытовыми отходами. В Тунис запрещено ввозить подобный мусор, поскольку в стране нет мощностей для их переработки.

و ما خفي أعظم .

هذه حاويات قمامة تم إستيرادها من إيطاليا إلى تونس

تم فضح الصفقة لكن (ما فات ربما أعظم)

و صدمة النواب أثناء فتح حاويات النفايات المنزلية التي تم توريدها من إيطاليا

صفقة تورط فيها شركات و موظفون في وزارة البيئة و شخصيات أخرى

ننتظر لائحة الإتهام و تطبيق القانون pic.twitter.com/GaNd6REAv7 — درة محمد السيد (@dorramedsaed) November 16, 2020

После проведения расследования правоохранительными органами были задержаны министр окружающей среды Мустафа Ларуи, руководители таможни, Национального агентства по охране окружающей среды (Anpe) и Национального управления отходами (Anged), сообщает итальянское издание Internazionale. Власти Италии обязали компанию Sra, вывезшую отходы в Тунис, в течении 90 дней вернуть их обратно. Однако, ситуация осложняется тем, что Тунис требует от итальянской компании около 7 млн евро за восьмимесячное пребывание судов в порту Суса. Споры о необходимости оплаты портовых сборов и о дальнейшей судьбе отходов идут до сих пор.

Жителей портового города не устраивает такое положение дел. Население проводит акции протеста, чтобы привлечь внимание СМИ и мирового сообщества к этой проблеме.

«Италия пыталась использовать Тунис в качестве свалки. Контейнеры, застрявшие здесь в течение нескольких месяцев, представляют серьезную опасность для окружающей среды, и наше правительство ничего не делает против этой экологической катастрофы», — говорит возмущенный Хамди Бенсалах, один из организаторов протеста.

В Sra сообщают о произошедшей ошибке. Если бы в Тунисе не заблокировали суда, отходы уже прибыли бы обратно в Италию, рассказывает представитель компании.

Итальянское предприятие отправляет отходы из раздельного сбора в Болгарию, Латвию, Португалию и Турцию. В Тунис Sra отправила груз в первый раз.