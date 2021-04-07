Цены на нефть растут утром 7 апреля

Москва, 7 апреля. Стоимость черного золота увеличивается в среду, как стало известно из данных торгов.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне повысились на 0,48%, достигая отметки в 63,04 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI при этомувеличились на 0,46%, до 59,60 доллара за баррель, пишет RT.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов ранее в беседе с Федеральным агентством новостей оценил темпы восстановления спроса на российское черное золото. Он отметил, что детали апрельского соглашения ОПЕК+ и прогнозы еще могут измениться. Активизации восстановления спроса может способствовать снятие ограничений рядом стран на фоне роста темпов вакцинации, уверен собеседник.

Согласно прогнозам экспертов, на этой неделе допускается снижение цен на нефтяном рынке. Это может быть связано с недостаточным спросом потребителей по отношению к увеличенным объемам добычи сырья.