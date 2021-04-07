Таинственное убийство пожилых супругов разбирает городской суд Петербурга

В Городском суде Санкт-Петербурга проходят заседания по уголовному делу об убийстве пожилых супругов в феврале 2019 года в одной из квартир дома 73 к. 6 на Планерной улице. В качестве обвиняемого на скамье подсудимых находится Александр Давыдов, сын убитой женщины Ирины Соловьевой. На заседании присутствовал корреспондент ФАН.

Это уже второй суд с участием присяжных, рассматривающий данное уголовное дело. В июне 2020 года первая коллегия присяжных не увидела достаточных доказательств причастности Давыдова к преступлению и он был освобожден из-под стражи в зале суда. Позже приговор был отменен по формальным основаниям, и теперь дело рассматривается повторно с новым составом присяжных.

Напомним историю преступления. По версии следствия, убийство супругов Соловьевых произошло 21 февраля 2019 года. В этот день около 16:00 Александр Давыдов со своей матерью вернулись из магазина с покупками и зашли в квартиру. Там находились отчим Давыдова и его 88-летняя бабушка. Она ранее жила в своей квартире в Купчино, но около двух лет назад ее перевезли в квартиру Соловьевых, потому что за ней требовался уход.

В какой-то момент на почве разногласий по вопросу ухода за старушкой между Давыдовым и Соловьевыми возникла ссора. Давыдов выхватил нож, который постоянно носил с собой, и нанес несколько ударов матери, на тот момент находившейся с ним в комнате. Затем, зайдя на кухню, где находился отчим, Александр также нанес ему несколько ударов в живот, а затем добил разводным ключом по голове. После этого он покинул квартиру и уехал на своем автомобиле домой, по пути выкинув орудия преступления в пруд.

Тела убитых были обнаружены только спустя два дня, 23 февраля, когда бабушка наконец осознала, что произошло, и вышла на лестничную площадку, где ее увидели соседи, которые затем вызвали полицию и позвонили Александру. Давыдов приехал на место преступления, где давал первоначальные объяснения полиции.

Задержали Александра Давыдова 25 февраля. На начальном этапе следствия он признал себя виновным, в подробностях рассказал, как совершил преступление. Учитывая, что 15 лет назад он был судим за похожее преступление, а именно — за попытку убийства девушки ножом, у следствия не было причин сомневаться в искренности его признаний. Однако в конце следствия он полностью отказался от своих показаний и потребовал суд присяжных.

На суде Давыдов утверждал, что, когда покинул квартиру Соловьевых, те были живы. Адвокаты подсудимого, умело играя на ошибках проведенного расследования, сумели посеять сомнение среди присяжных. Следствием так и не были найдены орудия преступления, на одежде не было обнаружено следов крови. Адвокаты всячески акцентировали внимание присяжных на показаниях некоторых свидетелей, что бабушка была в плохих отношениях с Соловьевыми, ссорилась, даже дралась палкой с убитой дочерью. В результате присяжные большинством голосов решили, что вина Давыдова не доказана, а убийство могло быть совершено таинственными преступниками или даже самой бабушкой, у которой наблюдаются некоторые проблемы с психическим здоровьем.

Сейчас новое дело находится на стадии предъявления стороной защиты доказательств. Тактика адвокатов не поменялась. На заседании суд допросил соседку по лестничной площадке Татьяну В., которая рассказала о плохих отношениях ныне уже покойной бабушки с Соловьевыми.

Сейчас сторона обвинения, учитывая предыдущий вердикт присяжных, внимательно следит за каждым словом адвокатов и свидетелей, пресекая попытки манипуляции мнением присяжных. Кстати, сами присяжные активно участвуют в процессе, постоянно направляя записки судье с просьбами подробно разъяснять те или иные моменты показаний свидетелей. Решение присяжных по делу ожидается в конце мая.