Госдума рассмотрит законопроект о сроке перерасчета пенсий для силовиков

Москва, 7 апреля. Законопроект предусматривает увеличение срока, за который может осуществляться перерасчет размеров пенсий бывшим сотрудникам правоохранительных органов.

Пенсионер, у которого есть право на увеличение суммы пенсии, получает выплату разницы со дня перерасчета пенсии, но не более чем за 3 года. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на документ в Госдуме.

Также в пояснительной записке законопроекта указано, что пенсионеры-ветераны и их семьи ввиду пожилого возраста не могут узнать, что у них имеются основания для изменений размера страховой пенсии. В связи с этим парламентарии выступают за отмену 12-месячного срока перерасчета.

Ранее, профсоюз пенсионеров-силовиков сотрудников ОВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подал заявление в Конституционный суд России. В заявлении было указано требование о повышении пенсий ветеранам органов внутренних дел.