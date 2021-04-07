Спрос на врачей и медицинских сотрудников в России увеличился на 52%

Москва, 7 апреля. Эксперты hh.ru проанализировали более 200 тыс. вакансий в разделе «Медицина и фармацевтика». Выяснилось, что спрос на сотрудников в этой сфере увеличился на 52% с начала 2021 года.

К 7 апреля 2021 года на сайте было размещено свыше 200 000 вакансий для медицинских сотрудников. Каждой третьей опубликованной вакансией оказалась должность лечащего врача, младший и средний медицинский персонал (25%). Врачи-эксперты в областях стоматология, ортопедия, неврология, онкология и другие — 22%. Начинающие медработники также пользуются спросом, сообщает сервис hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере по стране выросла на 10 тыс. рублей и составляет 45 тыс. рублей в вакансиях. В некоторых предложениях — от 60 тыс. рублей у 23% должностей, от 90 тыс. рублей — у 15%. Зарплатные ожидания у соискателей медицинской сферы составляют 50 000 рублей.

Недавно сервис Работа.ру подготовил апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве. Список возглавило предложение работы для стоматолога-имплантолога, на втором месте оказался менеджер по продажам банковских услуг.