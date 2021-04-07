Лавров начал рабочий визит в Пакистан с высадки кедра

Исламабад, 7 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров в Исламабаде с коллегой Шахом Мехмудом Куреши посадил на территории местного сада гималайский кедр.

Растение является национальным символом Пакистана. Рядом с посаженным деревом Лаврова уже присутствуют аналогичные, которые высадили представители других государства.

Министр иностранных дел РФ прилетел в Пакистан из Индии. Шах Мехмуд Куреши встретил своего российского коллегу у трапа самолета в знак особого уважения.