Фокино лидирует в рейтинге самых благоприятных городов для жизни в Приморье

Фокино, 7 апреля. Владивосток и Фокино вошли в список самых благоприятных городов Приморского края, пишет РИА VladNews со ссылкой на правительство региона.

Результаты индекса качества городской среды за прошедший год приводит Минстрой РФ. По характеристикам, город признается благоприятным, если набирает суммарно по всем критериям оценок 180 баллов и выше. В учет идут такие показатели, как комфортность жизни в жилых домах и микрорайонах, культурная и досуговая составляющая, а также озеленение, освещение и дорожное строительство с аварийностью на дорогах.

Исходя из всех необходимых критериев лидерами оказались Фокино и Владивосток. Приблизился к наивысшему показателю также и Уссурийск.

Недавно в Уссурийске началась постройка самого большого ТРЦ в городе. Центр «Дружба» будет включать в себя четыре этажа, на которых расположатся более 90 магазинов.