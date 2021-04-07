Приморские фермеры увеличили надои молока на 1,3%

Владивосток, 7 апреля. Фермеры Приморья надоили более 15 тысяч тонн молока с начала года, тем самым увеличив объем на 1,3%. Об этом сообщается в правительстве Приморского края.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморья, средняя продуктивность молока составляет 1,1 тонны на одну корову. Благодаря государственной поддержке, уровень производства молока по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,3% — до 3,7 тыс. тонн.

Господдержка в размере до 30 млн рублей выделена на строительство семейных животноводческих ферм в Приморье. Также хозяйства могут получить грант «Агростартап» в размере трех миллионов рублей, сообщается на официальном сайте Приморья.

Недавно лесничие Приморья получили новые внедорожники «УАЗ-Хантер» для патрулирования территорий. В министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края сообщили, что средства на технику были выделены из целевой субвенции федерального бюджета.