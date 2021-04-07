В РФ оценили последствия от санкций Украины по российским заводам в Приморье

Владивосток, 7 апреля. Ожидать значительных последствий от введения Украиной санкций против 11 российских компаний, в частности двух в Приморье, не стоит. Ограничения могут пройти незаметно для них.

Речь идет об АО «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке и ОАО «322 авиаремонтный завод» в Воздвиженке. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Максим Кривелевич. Он в беседе со СМИ сравнил шаг Киева с выпущенной неприцельно пулей, под которую еще нужно умудриться попасть.

Оказать заметное влияния на производственный процесс может только Правительство РФ. Решения других стран не могут помешать выполнению других проектов. Изменения в таком случае коснутся только сметы и сроков окончания строительства.

«Пока заводы занимаются своим делом, им ничего не грозит. В ДЦСС и на «Дальзаводе» работают умные люди, и они, я уверен, найдут правильное решение для данной ситуации», — добавил эксперт.

Бывший сотрудник «Дальзавода» и действующий доктор экономических наук Александр Латкин поддержал версию коллеги о последствиях санкций Украины. По его словам, такой сценарий оказался бы разрушительным около 30 лет назад, когда еще существовал СССР.

«Надо будет искать в другом месте «не родную» деталь от другого производства. Но я думаю, что так как времени с момента распада СССР прошло много, большого масштаба негатива мы не увидим», — отметил профессор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский указом ввел санкции против 79 компаний. Ограничения будут действовать в течение трех лет, они касаются торговых операций, блокировки активов и транзита ресурсов.