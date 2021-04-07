Жительница Таиланда рассказала об особенностях туристок из России

Бангкок, 7 апреля. Россиянки часто носят яркий макияж и нарядную одежду. На это обратила внимания жительница Бангкока по имени Пакпао.

Туристка из России решила провести отпуск в Бангкоке. На время отдыха она арендовала квартиру у местной девушки по имени Пакпао. Иностранка рассказала, что больше всего удивляет ее в россиянках. Об этом туристка написала в своем блоге на «Яндекс.Дзен».

В первую очередь Пакпао поразила привычка жительниц России ярко краситься и надевать красивые наряды в повседневной жизни. Среди коренных жителей Таиланда такое встретишь редко, так как они привыкли наряжаться только на торжества.

Большое впечатление на иностранку произвели русские приметы. Она не понимает, почему россияне не свистят в доме, дарят друг другу нечетное количество цветов и не пожимают руку через порог. Отдельного внимания заслуживает фраза «с легким паром», которую Пакпао решила перенять для себя.

«Удивительная страна и нравы, а русские — самые необычные люди, которых я только встречала!» — призналась иностранка.

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