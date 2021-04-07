Дискомфорт в зубах может указывать на наличие опасных заболеваний

Москва, 7 апреля. Неприятные ощущения в зубах могут быть признаком гайморита или даже рака. Об этом сообщил главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич.

Гайморит может вызывать дискомфорт из-за того, что зубы расположены очень близко к гайморовым пазухам. Неприятные ощущения в верхней челюсти также способны сигнализировать о наличии онкологического заболевания.

«Иногда боли возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах», — передает «Москва-24».

Холод и ветер при отсутствии проблем со здоровьем не могут оказывать влияния на чувствительность зубов. Однако холодные температуры способны увеличивать симптомы некоторых заболеваний полости рта. Такое происходит при остром пульпите.

Ранее стоматолог рассказал, почему зубная киста — не приговор. Киста не будет грозить полным удалением зуба, если вовремя обратиться к профессионалам, занимающимся микрохирургический техникой решения проблем с зубами.