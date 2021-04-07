РФ продолжит сотрудничество с Пакистаном в борьбе с терроризмом. События дня. ФАН-ТВ

РФ продолжит сотрудничество с Пакистаном Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Пакистаном в рамках борьбы с терроризмом и укрепления связей в торгово-экономической отрасли. Об этом политик заявил в интервью пакистанской газете. Лавров добавил, что Россия намерена оказать содействие в укреплении антитеррористического потенциала силовых ведомств Пакистана с задействованием совместных учений. Кроме того, министр заявил, что Москва готова содействовать решению противоречий между Исламабадом и Нью-Дели по Кашмиру.

Врачи рассказали о состоянии президента Аргентины Болезнь президента Аргентины Альберто Фернандеса, который заразился коронавирусом, проходит бессимптомно и в легкой форме, сообщила команда медиков главы государства. Фернандес продолжает находиться в карантине под наблюдением врачей. Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. Отмечалось, что у него нет симптомов болезни. Ранее директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация «Спутником V» не исключает заболевания, но защищает от тяжелых последствий инфекции.

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены общежития Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело по статье о халатности после обрушения стены общежития в Канске. Об этом сообщается на сайте ведомства. В прокуратуре региона уточнили, что из-за обрушения здания были «существенно нарушены права проживающих в нем граждан». Часть стены двухэтажного 30-квартирного жилого дома обрушилась ранее 6 апреля. Никто из жильцов в результате инцидента не пострадал. Спасатели эвакуировали 42 человека, в том числе 18 детей.