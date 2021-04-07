Разработчик «ЭпиВакКороны» сравнил российские вакцины с оружием

Москва, 7 апреля. Разработанные в России вакцины от коронавируса обладают разнонаправленным действием. Руководитель НИИ вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов сравнил их с оружием.

Все три российские вакцины, по словам эксперта, губительны для коронавируса. Их появление в очень короткий срок можно назвать большим достижением отечественной науки.

«Это как разное оружие, разные снаряды, но все они в конечном счете губительны для коронавируса», — подчеркнул Семенов в беседе с «Российской газетой».

Вакцина «Спутник V», как отметил ученый, является векторной, «ЭпиВакКорона» — пептидной, а «КовиВак» — цельновирусной. Это разнообразие позволяет подобрать нужный в каждом отдельном случае препарат для прививки от COVID-19.

«Цельновирионная вакцина действует как мощный молот, — раз, и осталось от вируса мокрое место; векторная, как меч, — рубанул, и голова с плеч. Ну а пептидная — это примерно то же самое, как ударить вирус острым кинжалом в самое сердце», — отметил вирусолог.

Первую крупную партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработчиком которой является «Вектор», направили в российские регионы 5 апреля. В нее вошли более 230 тысяч комплектов.