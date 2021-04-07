Опасная весна: житель саратовского села замерз насмерть на улице

Саратов, 7 апреля. Жители села Царевщина обнаружили возле одного из домов тело мертвого мужчины. Правоохранительные органы установили личность погибшего, им оказался 56-летний житель данного села. По предварительным данным, мужчина скончался от переохлаждения.



Сотрудник МЧС Виталий Т. рассказал корреспонденту ФАН, что весной на улице замерзает не меньше людей, чем зимой.

«Март и апрель — очень опасные месяцы. Психологически кажется, что наступила весна, нет ничего страшного в том, чтобы ненадолго прилечь на улице. Однако ночью вновь наступают минусовые температуры, что вкупе с сыростью и ветром зачастую становится фатальным. Призываю всех: если злоупотребили горячительными напитками, добирайтесь домой на такси, или попросите вас проводить. Так будет надежнее», — отметил специалист.

Ранее десятки домов в Саратове остались без отопления и горячей воды. Причиной стал прорыв труб на улице Разина.