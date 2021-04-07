Движение на нескольких дорогах Приморья ограничили из-за паводков

Владивосток, 7 апреля. Несколько участков в Приморье ограничили в движении из-за паводка и повреждения мостов. Об этом сообщило правительство региона.

Активное таяние снега в Приморье подтопило несколько участков дорог. Также из-за повреждения двух мостов перекрыты проезды в Яковлевском районе и на трассе Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка.

Специалисты в круглосуточном режиме контролируют ситуацию. В районе ввели режим ЧС. 53 участка в Иркутской области остаются подтопленными. Вода уходит с жилых территорий, начинает наблюдаться положительная динамика.

Ранее главный торговый центр Калининграда затопило грязной водой. Директор Владислав Королев сообщил, что вода пролилась в результате проверки оборудования противопожарной безопасности.