ФАС РФ объяснила рост цен на бензин в 2021 году

Москва, 7 апреля. Федеральная антимонопольная служба прокомментировала рост цен на бензин в текущем году в письме начальника управления регулирования ТЭ комплекса ФАС России Армена Ханяна.

По данным службы, подорожание нефтепродуктов было вызвано «резким понижением температур окружающей среды». К тому же причиной выступает снижение предложения топлива на биржевых торгах. Также поспособствовало сезонное повышение спроса на нефтяное сырье и рост экономических цен как на внутреннем рынке, так и в Азии и Европе, сообщают «Известия».

«В связи с сезонным спросом или снижением температур не мог произойти тот рост цен, который наблюдается сейчас на рынке», — выразил свое несогласие гендиректор АО «Осколнефтеснаб» Александр Масалитин.

Недавно в Минэнерго РФ рассказали о причинах подорожания топлива на российских АЗС. Министерство связало это с индексацией акцизов на нефтепродукты, а также с отставанием стоимости бензина от среднего по стране уровня инфляции.