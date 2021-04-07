Астрологи назвали идеальные сочетания знаков зодиака для долгих отношений

Москва, 7 апреля. Некоторые пары завершают отношения уже на начальном этапе, но вероятность такого развития событий для части знаков зодиака крайне мала. Астрологи подобрали идеальных партнеров.

Овны и Рыбы — полные противоположности, но в этом случае это является только преимуществом. Первым свойственна упрямость и напористость, а вторым — уступчивость и спокойствие. Овны понравятся Рыбам своей смелостью и полюбят партнера за обаяние и скромность.

Союз Тельцов и Раков будет строиться на обоюдной любви к комфорту и достатку. Этой паре никогда не будет скучно вдвоем, они с удовольствием проведут несколько дней дома за просмотром любимых сериалов с тарелкой вкусной и не всегда полезной еды.

Взгляды Близнецов и Весов совпадают по максимуму. Представители этих знаков зодиака обожают легкость и ненавязчивость в отношениях, они никогда не станут ревновать друг друга. Эта пара любит путешествовать и всегда открыта новому. Единственное, что может навредить их союзу — финансовые трудности, так как ни Близнецы, ни Весы не умеют правильно обращаться с деньгами.

Отношения Стрельцов и Львов пропитаны страстью и взаимным уважением. Они с полуслова понимают друг друга, обожают совместные путешествия и свою жизнь.

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова ранее перечислила пять самых раскрепощенных знаков зодиака среди женщин. Ими оказались Овны, Близнецы, Девы, Скорпионы и Львы.