Ужесточение правил дорожного движения в 2021 году обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 7 апреля, в 12:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Почему необходимо ужесточение правил дорожного движения».

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила проведения экзаменов на водительские права. Главным изменением стала отмена прохождения практической части на закрытой площадке. С этого момента первоначальные навыки вождения будут проверять только в реальных городских условиях — на автострадах, развязках, перекрестках.

Кроме того, ГИБДД с 1 июня 2021 года начнет наказывать автомобилистов за езду c шинами не по сезону. Инициатором изменений, которые были анонсированы еще осенью прошлого года, выступает МВД России. С 1 марта заработали новые правила проведения техосмотра с учетом временных льгот, на которых настоял вице-премьер Михаил Мишустин.

С 1 марта изменились возможности применения дорожного информационного знака «Фотовидеофиксация» — черной камеры на белом фоне. Вместо таблички 8.23 появился дорожный знак 6.22.

Минпромторг опубликовал обновленный список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. С учетом роста цен на автомобили из-за падения курса рубля, в перечень попали модели марок среднего ценового сегмента в более продвинутых комплектациях.

Однако, эти нововведения не помогут изменить печальную ситуацию на российских дорогах, где до сих пор гибнет в год почти 20 тысяч человек, а почти 200 тысяч получают ранения. Отказались законодатели и отменять пресловутый разрешенный порог превышения скорости в 20 км/час — уникальное, чисто российское явление, которому нет аналогов в мире. Так не придумали законодатели, как наказывать лихачей за неосторожную езду, а мажоров — за серийные нарушения ПДД.

Почему популизм мешает убрать дураков с российских дорог и как законодатели и чиновники будут решать проблему высокой аварийности в России, вы узнаете из нашего эфира.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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