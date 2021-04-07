Как Армения разрешит военно-политический кризис, обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 7 апреля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Как Армения разрешит военно-политический кризис».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 7 апреля, проведут в Москве переговоры, на которых будут обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе и развитие российско-армянского стратегического партнерства.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян выразил мнение, что остановить войну в Нагорном Карабахе можно было с «совершенно другим раскладом», но армянская сторона не взяла на себя такую ответственность. Он напомнил, что Россия делала максимум возможного, чтобы «остановить войну», и «было известное предложение российского президента 19 октября, которое было отвергнуто армянской стороной».

Прислушается ли сейчас Никол Пашинян к советам Владимира Путина? Какова гуманитарная и военная ситуация в Нагорном Карабахе? Как встретили российских миротворцев местные жители в Армении и Азербайджане? Что за грандиозные транспортные проекты обсуждают лидеры России, Армении, Азербайджана и Турции? Какова ситуация во внутренней политике Армении, хватит ли оппозиции сил свергнуть премьер-министра или в обществе достигнут консенсус?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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