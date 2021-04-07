Десятки домов в Саратове остались без отопления и горячей воды

Саратов, 7 апреля. В результате коммунальной аварии без отопления и горячей воды остался 41 жилой дом и несколько объектов социальной сферы. Причиной стал прорыв труб на улице Разина: фонтан кипятка бил на несколько метров вверх. Ситуацию взял под личный контроль мэр Михаил Исаев.

«Фонтан мы видели прямо из окна, жутковатое зрелище. Сидим без горячей воды и тепла, а температура за окном сейчас достаточно низкая. Еще и ребенок болеет. Надеемся, что быстро починят, но есть сомнения по этому поводу. Слишком серьезно там оборвалось, коммунальные службы, наверное, со всего города приехали», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Саратова Татьяна Симонова.

Ранее прокуратура начала проверку по поводу завышенных цен на тепло в регионе. Обеспокоенность ситуацией выразил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.