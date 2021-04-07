Microsoft повышает производительность «железа» путем погружения его в воду

Москва, 7 апреля. Новый способ охлаждения устройств поможет избегать ситуаций с перегревом серверов, повышать производительность и экономить электричество, заявили специалисты компании Microsoft.

Погружение компьютеров в воду даст возможность создать более эффективную систему отвода тепла. На мощных устройствах компании сейчас практикуют «жидкостный погружной метод» охлаждения.

Он заключается в простом опускании серверных стоек в специализированные ванны. В них находится охлаждающая жидкость, в которую входят разные диэлектрические составляющие, в том числе фторуглерод. Так, эта жидкость в местах соприкосновения с раскаленными деталями закипает и «забирает» лишние элементы, очищая их.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс часто спонсирует научные проекты. Недавно он выделил огромные средства на проект по уменьшению яркости Солнца.