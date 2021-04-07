Технологии в будущем смогут заменить некоторые строительные специальности

Москва, 7 апреля. Внедрение новых технологий грозит людям строительных профессий сменой профиля. Так, без работы в будущем могут остаться сварщики, арматурщики, маляры и штукатуры.

Крупные компании уже начинают внедрение новых технологий в строительство: лазерное сканирование, применение дронов и другие инструменты. Но при этом большая часть работы на стройке пока требует ручного труда, сообщил директор департамента реализации проектов компании «Сити — XXI век» Денис Денисов, сообщает РИА Новости.

«Основные строительные процессы по-прежнему не обходятся без участия человека. В то же время опыт последнего времени показал необходимость уделять особое внимание оптимизации внутренних процессов по принципу схожему с бережливым производством на предприятиях», — подтвердил директор департамента девелопмента «А101» Павел Турков.

Специалист уверен, что более активное использование средств механизации может снизить потребность в разнорабочих. Кроме того, в таком случае в будущем уже не понадобится помощь другой неквалифицированной рабочей силы.

Более половины россиян надеются на сохранение «удаленки» после пандемии. Большинство опрошенных рассказали о желании совмещать удаленную и офисную работу. Полностью отказаться от поездок согласны только четверть респондентов.