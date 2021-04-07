Аэропорт Салехарда после реконструкции может стать международным

Салехард, 7 апреля. Работы по проектированию нового здания аэропорта Салехарда, который в будущем может стать международным, уже идут, сообщил мэр города Алексей Титовский.

Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым поставлена задача о развитии аэропорта Салехарда, указал градоначальник.

«Я думаю, что это очень сложный объект, он должен быть лучшим аэропортом нашего округа, поэтому определенное время это займет. Безусловно [он сможет стать международным]», — приводит ТАСС слова Титовского.

Аэропорт, расположенный в семи километрах от Салехарда, начал принимать регулярные рейсы с 1935 года. Новое здание воздушной гавани начало работать в 2000 году, а в старом расположилась компания «Ямал».