Капитальный ремонт Строгинского моста начался в Москве

Москва, 7 апреля. Работы по ремонту Строгинского моста начались в Москве. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, строительство планируют закончить в декабре 2021 года. Решение о ремонте моста было принято из-за нарушений работы гидроизоляции, а также деформационных швов и колейности дорожного покрытия. Последняя реконструкция Строгинского моста была проведена в 1999 году. Полностью заменится мостовое полотно на проезжей части и тротуарах.

«На трамвайных путях обновят рельсы и железобетонные плиты. Запланированы работы по переборке ступеней лестничных сходов, облицовке гранитом пьедесталов декоративных фонарей-скульптур, замена ограждений тротуаров», — рассказал Бирюков.

Работы пройдут в четыре этапа. На дороге будет открыто две полосы в каждом направлении и один тротуар для пешеходов. Движение трамваев будет регулироваться временными светофорами, сообщил заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе проекта по восстановлению поликлиник столицы. По его словам, большая часть будет отреставрирована уже в этом году. Полностью реализовать проект планируют к 2024 году.