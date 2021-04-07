Ургант пошутил о проверке СК песни Манижи

Москва, 7 апреля. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил касательно проверки Следственным комитетом песни, с которой певица Манижа отправится на Евровидение.

Шоумен объяснил, что ведомство, согласно закону, не может проигнорировать общение, поэтому вынуждено было начать проверку.

«Следователи начали проверку после обращения. Они ж не просто так — это формальность. То есть, люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку», — сказал телеведущий в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Он также пошутил, что проверка только поможет российской исполнительнице на международном песенном конкурсе. Манижа будет единственной певицей с «проверенной Следственным комитетом песней», добавил Ургант.

После национального отбора на Евровидение скандалы вокруг российской участницы не утихают. В Сети были недовольны, что представлять РФ будет Манижа. Позже появились сомнения касательно композиции.