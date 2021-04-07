Британские ученые впервые собрали и сконвертировали ДНК из воздуха

Лондон, 7 апреля. Впервые собран и сконвертирован ДНК животных. Сделать это удалось специалистам из Университета им. королевы Марии в Лондоне.

Эксперимент ученые проводили на ферме, где выращивают голых землекопов. Для начала была взята проба воздуха в вольерах, где находятся грызуны, а также с помощью фильтров в помещениях, где располагаются клетки животных. После этого специалисты сопоставили генетический материал с ДНК из базы данных. В каждом образце были обнаружены ДНК человека и грызунов.

«Присутствие человеческой ДНК почти в каждом образце, с одной стороны, обнадеживающий знак. Он говорит о том, что метод достаточно чувствительный. Но также это свидетельствует о том, что воздушные образцы особенно легко испортить одним присутствием исследовательской группы», — пишет Life Science.

Ученые уверены, что в будущем этот метод поможет для наблюдения за вымирающими видами в труднодоступных регионах. Для этого не придется отслеживать животное, достаточно будет взять анализ воздуха.

Недавно российским ученым удалось восстановить ДНК нового вида мамонта из Якутии возрастом более миллиона лет. Над этим работали специалисты центра «Вектор» и Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.