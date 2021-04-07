Спрос на Lada Niva Travel превзошел ожидания производителя «АвтоВАЗ»

Санкт-Петербург, 7 апреля. Дилерская сеть Lada больше не испытывает дефицит автомобилей. Об этом сообщили топ-менеджеры АвтоВАЗа во время открытия обновленного центра в Санкт-Петербурге.

Автосалоны Lada работают в штатном режиме и готовы удовлетворить потребности всех клиентов, отметил директор по развитию дилерской сети марки Сергей Кутейщиков. Представители компании также остались очень довольны спросом на новый автомобиль Lada Niva Travel.

«Тот факт, что Niva вернулась в семью АвтоВАЗ — это хорошие новости, и тот факт, что она пользуется хорошим спросом, тоже хорошо для нас, поскольку, как вы знаете, компания планирует «написать новую страницу истории» легендарного автомобиля», — пояснил специалист.

Модернизация производства на концерне «АвтоВАЗ» может привести к снижению цен на автомобили. С 10 апреля стоимость машин Lada может упасть на 10–20%.