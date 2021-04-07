Украинцы высмеяли Зеленского за предложение помочь Катару на ЧМ-2022

Киев, 7 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание помочь Катару в организации Чемпионата мира по футболу, но в соцсетях стремление лидера высмеяли.

Пресс-служба украинского президента опубликовала заявление, в котором изложено предложение Зеленского. Согласно документу, Украина может помочь в реализации технических аспектов и вопросах безопасности. Также украинские компании заинтересованы в участии и реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов мирового чемпионата.

Кроме того, украинский лидер указал, что Киев в 2012 году принимал чемпионат Европы по футболу, а в 2019 — финальный матч Лиги чемпионов среди клубных команд. Пользователи Сети назвали абсурдом стремление Украины помочь кому-то. По их словам, в стране много нерешенных проблем.

Волна сарказма в социальных сетях поднялась из-за схожести намерений Зеленского с заявлениями экс-главы государства Виктора Януковича. Еще в 2012 году, после чемпионата Европы по футболу, политик предлагал эмиратам помощь в организации турнира. Комментаторы подытожили, что Зеленскому «пора в Ростов», намекая что Зеленского ждет аналогичное бегство из страны, как и экс-президента в 2014 году.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил Владимира Зеленского в том, что глава государства стремится угодить Западу ценой простых украинцев. Политик также добавил, что украинский лидер захватывает власть в государстве для скорейшей реализации желаний западного капитала.