Сахалинские депутаты хотят добиться для Охи звания «Города трудовой доблести»

Южно-Сахалинск, 7 апреля. Сахалинские депутаты готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоить Охе звание «Город трудовой доблести».

Документ парламентарии обсудили во вторник на заседании думского комитета по госстроительству, регламенту и местному самоуправлению. Местный депутат Александр Болотников доложил коллегам, что инициатива о присвоении Охе звания поддержана сахалинцами и Российской академией наук, которая оценила вклад островных нефтяников в победу в Великой Отечественной войне.

Парламентарии просят главу государства рассмотреть вопрос о присвоении Охе звания «Город трудовой доблести» на очередном заседании российского оргкомитета «Победа».

На днях стало известно о сборе подписей в Пензе за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести».