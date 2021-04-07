Автоэксперт Манжула перечислил правила самостоятельной мойки машины

Москва, 7 апреля. Самостоятельно мыть машину необходимо в правильном месте, так как существует ряд предусмотренных законодательством ограничений. Об этом предупредил автоэксперт Кирилл Манжула.

Транспортное средство запрещено мыть во дворах многоквартирных домов, в скверах и на пляжах. Лучше всего для подойдет либо специальная площадка, либо собственный участок. Автовладельцу необходимо приобрести специальный шампунь, так как другие средства могут навредить лакокрасочному покрытию.

Сначала необходимо ополоснуть кузов от пыли и грязи, после чего нанести шампунь и дать ему подействовать. В это время можно помыть диски колес, после чего смыть моющий раствор, начиная с крыши. Финальным этапом может стать натирка кузова экспресс-полиролем.

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