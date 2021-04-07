Актриса Воянская высказалась о причине появления рака у Заворотнюк

Москва, 7 апреля. Участники программы «Основано на реальных событиях» на НТВ выдвинули свои предположения о причинах возникновения рака у актрисы Анастасии Заворотнюк.

Ведущий шоу Михаил Генделев попытался связать онкологическое заболевание актрисы и тот факт, что она стала матерью в 47 лет. Некоторые говорили, что Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев взяли малыша из детского дома, другие уверены, что звезда родила сама, воспользовавшись ЭКО.

«Наверное, начинается самое страшное. Гормональный всплеск, который дает оплодотворение ЭКО, приводит к лишнему делению неких клеток. И эти деления могут привести к образованию раковых опухолей», — сказала актриса Лия Воянская.

О вреде процедуры ЭКО давно спорят врачи и ученые. Высказался об этом и главный научный сотрудник института молекулярной биологии РАН профессор Петр Чумаков.

«Гормональные воздействия, сбои могут влиять на организм. Например, на состояние иммунной системы. Но никакой ассоциации статистически достоверной с ЭКО все равно не показано. Это определенного рода гормональный стресс, а в нашем организме все сбалансировано. Когда мы даем внешний гормон, то он сбивает всю эту регуляцию. А когда сбивается регуляция, могут возникать разные поломки. Вполне может быть, что гормональные стрессы могут стимулировать момент, когда возникла раковая клетка», — пояснил специалист.

Анастасия Заворотнюк уже пару лет борется с раком мозга. Актриса не делает никаких заявлений о своем состоянии. Близкие и друзья звезды сериала «Моя прекрасная няня» также не комментируют ситуацию.