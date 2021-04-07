Вильфанд спрогнозировал теплые выходные в Европейской части России

Москва, 7 апреля. Центр Европейской России ждет облачный четверг, но теплые и солнечные выходные, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В «совершенно хмурый четверг» давление будет на 15–20 мм ниже обычного. В пятницу оно повысится и будет ощущаться разница температур. Такая погода прогнозируется в центре Европейской России, рассказал он в интервью РИА Новости.

«Сейчас очень интересный процесс, давление низкое, скучноватая погода… во второй половине среды умеренный дождь, а 8 апреля Москва окажется в центре циклона. Будет облачно и хмуро», — заявил Вильфанд.

Днем в субботу температура воздуха прогреется до 10–13 градусов. В воскресенье ночью опустится до нуля, однако уже днем поднимется до 15 градусов. По словам метеоролога, если дневная температура около 15 градусов, «то наступает уже весна».

Недавно Роман Вильфанд опроверг заявления СМИ об угрозе летней засухи на юге России. По его словам, прогноз на лето можно будет сделать не раньше мая. В настоящий момент можно говорить только о недостатке влаги.