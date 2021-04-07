Аптечка признана самой необходимой вещью в путешествии среди россиян

Москва, 7 апреля. Жители России считают самыми необходимыми вещами в поездке лекарства, фотоаппарат и ноутбук. Об этом заявили аналитики сервиса путешествий «Туту.ру».

Треть участников опроса считает, что аптечка с лекарствами является самым необходимым атрибутом для путешествий. Около 18% респондентов уверены, что без фотоаппарата нельзя выдвигаться в путь, а 15% заявили, что важнейшей вещью в дороге является ноутбук, сообщает Lenta.ru.

Также, опрошенные назвали одним из неотъемлемых атрибутов для путешествий книгу — за нее проголосовало 13% россиян. Последнее место в пятерке необходимых вещей заняла подборка музыки или сериалов — этот вариант выбрали семь процентов опрошенных.

Ранее аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» выявил, какую еду в самолетах предпочитают россияне. Согласно данным исследования, большинство участников опроса проголосовало за куриные блюда.